Пропавший на Камчатке вертолет Robinson нашли сгоревшим

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Машиной управлял опытный пилот и чемпион мира по биатлону Игорь Малиновский, его судьба пока неизвестна.

Пропавший с радаров вертолет Robinson, которым управлял чемпион мира по биатлону Игорь Малиновский, найден сгоревшим.

Как сообщил в социальных сетях губернатор края Владимир Солодов, технику нашли в 13 км южнее вулкана Узон.

«Вертолет с двумя пассажирами и пилотом выполнял частный рейс, группа не была зарегистрирована в качестве туристов», — написал глава Камчатки.

Солодов также отметил, что в районе места крушения вертолета наблюдалась низкая облачность и неблагоприятная для полетов погода.

О жертвах или пострадавших пока не сообщается.

Ранее 5-tv.ru называл возможные причины, из-за которых вертолет Robinson мог потерпеть крушение.