Клишас объяснил, почему демилитаризация нужна на всей территории Украины

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По мнению сенатора, действия и заявления Киева говорят об очевидной угрозе безопасности России.

Угрозы со стороны Киева атаковать Крым в очередной раз подтверждают, что денацификация и демилитаризация необходимы на всей территории Украины. Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Угрозы со стороны украинской хунты атаковать Крым или Крымский мост только подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине, в противном случае всегда будет сохраняться угроза для нашей территории, наших граждан и инфраструктуры», — написал он в своем Telegram-канале.

Фото: www.globallookpress.com / Federation Council of Russia

О вероятной атаке Крымского моста, несмотря на обещание США не бить американским оружием по России, прежде заявлял советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович. Он отметил, что удар будет совершен «при первой технической возможности». Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко подчеркивал, что мост станет целью номер один, если украинским войскам поставят необходимое для этого вооружение из США и Европы.

На слова Марченко в России отреагировал Следственный комитет, предупредив, что даст правовую оценку высказываниям. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявлял — безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами, обеспеченными армией. Об угрозах в адрес полуострова Кремль осведомлен, этот фактор неизменно принимается во внимание.

Спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины, а также защите мирного населения Донбасса продолжается с 24 февраля. Россия подключилась к вооруженному конфликту между Киевом и отделившимися Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) после очередного обострения и ряда обстрелов со стороны ВСУ. Президент Владимир Путин подчеркнул, что помимо помощи людям, подвергавшимся «геноциду и издевательствам» в течение восьми лет Россия отстаивает собственную безопасность.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Запорожской области украинские боевики заминировали мост через реку, чтобы взорвать его и обвинить в «ударах» ВС РФ.