Луппиан раскрыла неприглядную тайну жизни с Боярским: «Простила, но не забыла»

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Знаменитые артисты женаты 45 лет, но не все эти годы были безоблачными. Супруга актера откровенно рассказала о боли, которая омрачила семейные отношения.

Народный артист РСФСР Михаил Боярский изменял супруге Ларисе Луппиан, и пережитую боль она не может забыть до сих пор. Об этом народная артистка РФ, худрук театра имени Ленсовета рассказала в одном из интервью. Пара прожила в браке 45 лет, вырастила двоих детей, сына Сергея и дочь Елизавету, но брак был, как оказалось, далеко не безоблачным.

Как отметила Луппиан, жить с Боярским трудно, и не каждая женщина смогла бы пройти ее путь, приняв все особенности характера актера. В начале отношений главной проблемой супруге знаменитости казались толпы поклонниц, преследовавших его. Но еще хуже, заявила Лариса Регинальдовна, постоянные смены настроения и намерений. У Боярского, поделилась жена, семь пятниц на неделе.

Семейные драмы были связаны не только с недопониманием, на определенном этапе брак и вовсе мог развалиться — Луппиан устала от измен супруга и захотела развестись. Артистка не смогла оставить мужа из-за его тяжелой болезни. Боярский слег с панкреатитом, кроме того, у него диабет, а это, как известно, борьба и особый распорядок на всю жизнь. Сам актер, когда ему напоминают о любовницах, все подобные статьи в прессе называет утками. По словам Луппиан, он или забыл, или делает вид, что не помнит своей неверности — так удобнее.

«Да, я хотела развестись, и только серьезная болезнь Миши остановила. Я его простила раз и навсегда. Но ничего не забыла. Помню все до мельчайших подробностей в наших отношениях. Забыть ту боль, которую он причинил, я не в силах. Помню и свое детство, как разводились мои родители и какая для меня это была травма», — сказала худрук Ленсовета в беседе с «Экспресс газетой».

Что бы ни происходило, 69-летняя Луппиан и 72-летний Боярский по-прежнему вместе — в быту и в профессии. Пара до сих пор выходит на сцену театра в спектаклях «Смешанные чувства» и «В этом милом старом доме». Мужа артистка называет хорошим партнером, а их личную семейную историю — хорошим подспорьем, оживляющим диалоги и придающим искренности спектаклю.

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