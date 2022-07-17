Врач рассказала, как комары выбирают своих жертв

Фото: www.globallookpress.com / Larry West/FLPA

Свою «цель» насекомые выделяют, исходя из нескольких факторов.

На дворе середина лета. Вопрос с комарами актуален, как никогда. Врач Елена Андросова рассказала журналистам, по какому принципу кровопийцы определяют свою жертву. Специалист утверждает, что все кроется в запахах кожной микрофлоры. Насекомое чувствует их в нескольких десятках метров.

«Микрофлора у всех людей разная, поэтому соотношение „пахучих веществ“, производимых микробами, у разных людей отличается, и общий запах тоже будет различным», — говорит медик в беседе с агентством «Прайм».

Андросова подчеркивает, что, если кожная микрофлора разнообразная, уменьшается вероятность, что на нее сядет комар. Кроме того, потенциальной жертвой становится человек, который совершил большие физические нагрузки. После них выделяется углекислый газ, привлекающий насекомых. Также повышается температура тела.

Группа крови тоже играет роль. Согласно результатам исследований, кровь первой (нулевой) группы нравится комарам больше, чем другие. Однако следует учитывать, что в научной практике изучался определенный вид кровососущих.

Доктор подытожила, что определенный пол или цвет кожи для комаров не важен.

Ранее 5-tv.ru писал о том, насколько опасны укусы комаров.