«Прекрасный солнечный ребенок»: Зудина впервые рассказала о внучке Мие

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Вдова Олега Табакова заявила, что будет дружить с девочкой и чаще общаться, когда внучка подрастет.

Марина Зудина рассказала, как растет ее внучка Мия, которой нынешним летом исполняется два года. Актриса призналась, что не может дождаться, когда девочка подрастет и ее можно будет брать с собой в путешествия.

«Она пока не говорит, но очень хочет. Ей уже мешает то, что она не говорит. Она прекрасный солнечный ребенок, который должен был появиться именно в это время, она — солнечный аккумулятор. Надеюсь, когда она подрастет, я ее буду брать с собой. И Паша, и Маша свое получили, я не хочу быть воспитателем, с внучкой я хочу больше дружить», — цитирует Зудину StarHit.ru.

Мия появилась на свет в 2020 году, ее родителями стали актриса Софья Синицына и сын Марины Зудиной и народного артиста СССР Олега Табакова Павел. Молодые люди встречались несколько лет, но до свадьбы дело не дошло. Сейчас Синицына в одиночку воспитывает девочку, но продолжает общаться с ее отцом, который участвует в воспитании дочери.

Семья Табакова-младшего Мию с мамой тоже не отвергла. Известно, что Зудина знакома с семьей несостоявшейся невестки и находится с ней в доброжелательных отношениях.

Появление на свет Мии Софья и Павел долго скрывали. Причем не только от поклонников — даже Зудина узнала о том, что стала бабушкой, лишь летом 2021-го. На тот момент девочке уже исполнился год.

Ранее 5-tv.ru показал фото внучки Марины Зудиной Мии, которым актриса поделилась с поклонниками в соцсети.