В Киеве угрожают атаковать Крымский мост при первой возможности

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

На Украине готовы наплевать на обещание США не наносить удары американским оружием по российской территории.

Украина атакует Крымский мост при «первой технической возможности». Такое громкое и необоснованное заявление сделал советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина*.

«Как только появится первая техническая возможность, он (мост — Прим. ред.) тут же станет этим объектом (для атаки — Прим. ред.). Если есть ограничения от партнеров, потому что они видят общую картину, не бить по территории Российской Федерации, — значит, не будем бить. У нас целей на территории Украины хватает. А между прочим, Крымский мост проходит по территориальным водам Украины», — сказал Арестович.

Заявление советника главы офиса украинского президента о возможном ударе по Крымскому мосту уже не первое, озвученное украинским официальным лицом за последнее время. Ранее аналогичную угрозу высказал генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко. Он назвал Крымский мост целью номер один для атаки, так как он является «путем подтягивания резервов».

По всей видимости, смелости украинским военным придают заявления их старших товарищей из-за океана. Так, экс-глава европейского командования ВС США Филип Бридлав ранее прямым текстом призвал «ударить по Крымскому мосту».

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Марченко, отметил, что в российском Минобороны осведомлены об угрозах подорвать Крымский мост украинскими националистами и предпринимают необходимые предупредительные меры. Песков подчеркнул, что безопасность моста гарантирована.

В схожем ключе высказался глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, угрозы со стороны Украины атаковать Крымский мост потерпят крах, а все подобные заявления берутся в России на заметку.

Крымский политический эксперт Руслан Бальбек и вовсе откровенно высмеял воинственные планы Киева. Он подчеркнул, что вся территория Крыма надежно защищена эшелонированной системой ПВО, пробить которую — все равно, что биться головой о стену.

Что касается заявлений Арестовича, то их уже давно никто не воспринимает всерьез даже на Украине, так как советник главы офиса президента дискредитировал себя многочисленными лживыми и просто нелепыми высказываниями.

В частности, как рассказывал 5-tv.ru, сдачу украинскими войсками Лисичанска и Северодонецка российским военным Арестович пытался выдать за «успешную военную операцию» ВСУ. В другой раз советник главы офиса Зеленского грозил США устроить «образцово-показательную истерику», если они не дадут Украине ракеты.

* — признан в России СМИ-иноагентом.