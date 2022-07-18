Чем пахнет Россия: как энтузиасты возрождают отечественную парфюмерию

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pascal Deloche / GODONG; 5-tv.ru

Впереди у каждого из героев репортажа — тернистый путь к достижению заветной цели.

Одной из сфер, где необходимость «ускориться» возникла в последнее время, оказалась косметика. Многие западные бренды ушли из России, попали под санкции. И тут как с лекарствами — быстро переизобрести что-то новое сложно. Но красота требует подвигов и российские парфюмеры кажется начинают работать по-стахановски, во всяком случае за первое полугодие объем продаж «российских ароматов» вырос в два раза.

Это от безысходности или действительно продукция востребована? Нотки любопытства вы можете почувствовать в материале корреспондента «Известий» Анны Воропай.

Фиолетовое море — от подножья крымских гор до самого горизонта. Самое большое лавандовое поле России — 270 гектаров, пропитанных дурманящими ароматами.

«Есть четкое понимание, что Крым создан для этого и нашей стране нужны свои отечественные эфирные масла как сырье для косметики и парфюмерии», — пояснил директор агрофирмы «ГЕО-КРЫМ» Алексей Мишин.

Хрупкие цветки лаванды собирают и тут же перерабатывают, пока из растения не исчезли полезные вещества.

Увидеть лавандовые берега Крыма ежегодно приезжают сотни туристов. Ради эффектных кадров и незабываемых запахов.

Стойким он будет и в парфюме. В том же Крыму из шалфея впервые смогли синтезировать амброксид — химический аналог натуральный амбры. Без нее запах духов просто не будет держаться.

«Этим занимаются в Китае, этим занимаются во Франции. Приверженность, что проще купить, чем производить — она очень часто подводит нас в масштабах государства, потому что, конечно, лучше иметь собственные производственные мощности», — пояснил директор Института биохимических технологий, экологии и фармации Алексей Гусев.

Как только французские духи стали исчезать с полок российский магазинов, продажи отечественного парфюма выросли вдвое. Рекордные 18,5 миллиона упаковок раскупили всего за полгода.

Вот и у Марии покупатели смели все запасы. Ее духи, уютные, как теплый плед, или свежие, как полевые цветы после дождя, — клиенты со всего мира ощутили в парфюме частичку загадочной русской души, воспоминания из детства в домике в деревне.

Типично русские ароматы дачной смородины или деревенской березы, даже с таким родным запахом наши духи пока можно назвать отечественными с натяжкой. Их создают в России, вот только на 90% из импортных ароматических веществ.

Что российский парфюмер, который создает авторские ароматы, что крупный французский производитель духов, все работают на одних и тех же ингредиентах. Их все разливают из одной общей «европейской бочки». Только крафтовый аромакутюрье закажет маленький флакон, а парфюмерный гигант — целую канистру душистого вещества.

В объемах и умении создавать и есть вся разница. Как создают духи, показывает президент Гильдии парфюмеров России Оксана Чернышова. На ее ароматическом органе — стене с флаконами — больше 800 разных клавиш–запахов, из которых можно создать миллионы композиций. Но вот большинство — не натуральных, а синтетических.

«Духи просто никто не сможет купить, если брать натуральное», — отметила специалист.

Дорогие природные ароматы химики давно разложили на синтетические формулы. Но в России производить такие душистые вещества пока не могут без капитальных вложений и оборудования.

Изучать возможности импортозамещения на рынке парфюмерии в Минпромторге начали еще пять лет назад. Но, похоже, духи оказались в самом конце длинного списка. Даже если западные ингредиенты вдруг станут недоступными, их можно будет купить на Востоке. Но после любой замены привычные духи будет пахнуть иначе.

А ведь когда-то наша парфюмерия славилась сложными формулами. Культовые советские ароматы — «Красная Москва», «Ландыш серебристый», легендарный «Шипр» рождались крайне сложносочиненными, но постепенно упрощались для увеличения объемов выпуска продукции.



Российские парфюмеры все же могут показать нос западным коллегам. Только у нас разработан метод гуманного производства мускуса — от кабарги, которая пасется на вольных просторах Сибири. Без убийства и содержания в неволе.

Лавандовые и розовые плантации Крыма, ромашковые поля Воронежа, душистые луга Алтая, хвойные леса Сибири. Даже если все импортные ингредиенты пропадут — нашим парфюмерам все равно придумают, из чего создать свой, российский запах.