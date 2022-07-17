И НАТО не помешает: как финны налаживают диалог с российскими туристами

Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank Hoermann/SVEN SIMON; 5-tv.ru

Из-за отсутствия наплыва путешественников страна теряла сотни миллионов рублей в год. Теперь, надеются местные, все изменится.

Корреспондент «Известий» Елена Норкунайте вспомнила подзабытую за два года пандемии традицию поездок на выходные в Финляндию и отправилась в Лаппеенранту, город, который прежде был «самым русским» в стране Суоми, а теперь готовится стать базой НАТО.

Казалось бы, сами соседи ждали туристов с 30 июня, с тех пор как их правительство дало добро на въезд. Да и наши соотечественники, прожившие в Суоми четверть века, поделились: слишком дорога была потеря — не в рублях, а в евро.

«Не то чтобы они обнищали, просто они потеряли: 600 миллионов в год привозили русские туристы», — заметила местная жительница Наталья.

Но после прохождения досмотра, как на американских горках, впечатление резко изменилось. Стоило припарковаться в неположенном месте, сотрудник пограничной охраны Финляндии, на ломаном, но русском языке довольно дружелюбно объяснил заблудившимся туристам правильную дорогу.

«Там место, парковаться напротив. 400 метров туда, направо, в начале направо и после этого 100 метров и налево», — говорил неравнодушный мужчина.

«Российские пограничники 15 июля работали в режиме ожидания. Пожалуй, это беспрецедентный случай, когда официальной публикации постановления правительства ждали с таким нетерпением. По словам сотрудников одного КПП, 30 машин все-таки пришлось развернуть, и лишь в полдень ситуация изменилась: российские туристы выехали заграницу без всяких на то оснований — на экскурсию, прогулку или шоппинг», — рассказала журналист.

Любовь из Выборга и Иван из Петербурга встретились как раз в одном из финских супермаркетов. На полках — все те же финские товары: рыба, моющие средства, не всем понятные лакричные сладости. Сувениры — только с национальной символикой. Никаких «желто-блокитных» или радужных разводов и недружественных надписей. Переводы с финского только на русский или английский языки. Улыбки — приветливые.

Владелица турфирмы встретила нашу съемочную группу на городском рынке. Жители Лаппеенранты собираются здесь каждое утро, чтобы посплетничать — обсудить новости.

«Многие предприятия закрылись, в том числе, и те, которые работали на русских туристов», — заявила одна из собеседниц Норкунайте.

Во время пандемии тот же турбизнес просел почти на 100%. Здравомыслие предпринимателей оказалось выше политических интриг. Того же мэра Лаппеенранты, который готов отдать целый аэропорт международного значения под базу НАТО. Местные жители, приверженцы истинно финского нейтралитета, такую идею совсем не поддержали.

«НАТО — это плохо, потому что я хочу жить в мире», — подытожил Юкка Васара.

Юкка — преподаватель финского труда с 30-летним стажем. Типичный представитель среднего класса Финляндии: он только что вышел из сауны и собирался смотреть спорт по телевизору, когда нагрянули нежданные гости из России. И он им очень обрадовался.

«Меня зовут Юкка Васара. Васара — это по-русски молоток!» —подчеркнул мужчина.

Поворот в никуда — так на самом деле может выглядеть Финляндия без наших туристов. Здесь, буквально в километре от границы, самый известный в России финн Вилле Хаапасало когда-то открыл ресторан. Здесь же работал и обменный пункт, чтобы удобно было переводить рубли на евро! Теперь это место будто из фильма ужасов: людей нет, заброшенные здания, бизнес остановился.

Но с первыми российскими туристами в ряды финских предпринимателей вернулась и русская надежда. В супермаркеты спешно завозят дополнительный товар, отельеры тщательно обновляют номерные фонды, расширяют парковки. Похоже, для полного счастья Суоми только этого и не хватало: слишком высоки были отложенные спрос и предложение, и никакой НАТО не помешало сильным соседям забыть законы гостеприимства и традиции добрососедства.