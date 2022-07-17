«Три топора» и «Джавелины»: как Украина теряет подаренную Западом технику

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sgt. Eliezer Melendez; 5-tv.ru

Украинские войска раз за разом «влюбляются» в новую технику от Запада, но каждый раз забывают о ней, как только она показывает свою несостоятельность в бою.

На Донбассе быстро подстраивают тактику под меняющиеся обстоятельства: с появлением у киевских формирований западной дальнобойной артиллерии и большого числа беспилотников наступление начали проводить мелкими группами.

А когда ВСУ отошли на сильно укрепленные позиции, на фронт подтянули немолодые, но более мощные гаубицы Д-20, которые в советское время разрабатывали для первых тактических ядерных снарядов, так что эти орудия прозвали «атомными». Такие боеприпасы уже не используют, зато есть современные управляемые, типа «Краснополь»

С той стороны министр обороны Украины Резников заявил, что в страну прибыли поставки новых американских систем залпового огня, M270 MLRS. Отличие от уже засветившихся на Донбассе Himars только в размерах. «Хаймарсы» на колесах и могут нести одну кассету с шестью ракетами, а М270 — на гусеницах и могут перевозить две кассеты, с двенадцатью ракетами.

В Киеве, естественно, подарку от США радуются и заявляют, что вот теперь-то уже точно будет контрнаступление и перелом в боях. Боюсь, все чего они добьются — это большее количество жертв среди мирного населения Донбасса от обстрелов.

Вообще удивляет какая-то языческая вера украинских властей в западные «вундерваффе», чудесные орудия. Сначала, как мы помним, чуть ли не молились на противотанковые «Джавелины». Даже детей в их честь называли. Как они теперь поживают, интересно? Ведь с началом спецоперации стало понятно, что устройства эти в общем-то обычные, шведско-британские NLAW вроде даже помощнее будут «Джавелинов». Но в любом случае, они не принесли никакого перелома на поле боя. Просто одно из противотанковых средств.

Потом появился культ турецкого беспилотника Bayraktar. И снова — песни про него слагали и детей называли. До той поры, пока российские средства ПВО не сбили спесь. Да хорошие, но обычные беспилотники.

Потом был короткий роман с дальнобойной артиллерией — пока не выяснилось, что французские «Цезари» и американские М777 слишком капризные и к ним постоянно не хватает снарядов. Первую такую пушку, кстати ее прозвали «три топора», — на этой неделе затрофеили неподалеку от Лисичанска. И снова изгнание с Олимпа — пушка как пушка, наша «Мста-С» помощнее будет.