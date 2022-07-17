Экс-премьер Великобритании Тони Блэр: эпоха господства Запада подходит к концу

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Отставной политик с огромным опытом заметил, что сферы влияния в мировой политике смещаются на Восток.

Китай станет новым мировым лидером, но не будет единственным государством «у руля». Такое громкое заявление сделал экс-премьер Британии Тони Блэр в ежегодной речи на мероприятии фонда Дитчли.

Бывший политик отметил, что современный мир приходит к концепции биполярности или даже многополярности, а страны Запада потеряют все свои козыри.

«Мы подходим к концу политического и экономического господства Запада», — заявил Тони Блэр.

В качестве самой вероятной коалиции, которая определит будущее, бывший политик назвал три страны: Россию, Китай и Иран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему центр мировой экономики постепенно уходит на Восток.