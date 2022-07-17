Экс-премьер Великобритании Тони Блэр: эпоха господства Запада подходит к концу
Фото: www.globallookpress.com / Martyn Wheatley / Parsons Media
Отставной политик с огромным опытом заметил, что сферы влияния в мировой политике смещаются на Восток.
Китай станет новым мировым лидером, но не будет единственным государством «у руля». Такое громкое заявление сделал экс-премьер Британии Тони Блэр в ежегодной речи на мероприятии фонда Дитчли.
Бывший политик отметил, что современный мир приходит к концепции биполярности или даже многополярности, а страны Запада потеряют все свои козыри.
«Мы подходим к концу политического и экономического господства Запада», — заявил Тони Блэр.
В качестве самой вероятной коалиции, которая определит будущее, бывший политик назвал три страны: Россию, Китай и Иран.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему центр мировой экономики постепенно уходит на Восток.