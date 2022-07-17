Украину здесь больше не ждут: как ВСУ и СБУ пытаются омрачить мирную жизнь Херсона

Фото, видео: Сергей Бобылев / ТАСС; 5-tv.ru

В ход идут и обстрелы и теракты. Но бьют украинские военные не по российской армии, а по мирным жителям.

Самые сильные разрушения в Новой Каховке, Херсонской области, где украинские снаряды попали в склад с селитрой.

Вы можете себе представить, что произошло, вспомнив трагедию в Бейруте. Этот город-порт был фактически уничтожен после похожего инцидента, но тогда рвануло более двух с половиной тысяч тонн селитры. Сейчас поменьше, но эффект тот же — выбитые стекла, двери, сотни пострадавших. Подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Ивана Литомина.

Здесь были частные дома, хозяйственные постройки, склады… Ничего не осталось. Это самый центр Новой Каховки, 50 метров от места взрыва.

Это результат работы американского комплекса — HIMARS. На кадрах с камер видеонаблюдения хорошо виден мощный взрыв, а затем — огромный столб дыма.

Склады с селитрой продолжают гореть. На этой же улице был огромный склад с гуманитарной помощью. От него тоже не осталось и следа.

«Помимо того, что людей кормили, мы еще кормили районы. Очень много районов. Даже на передовую отправляли питание», — рассказала руководитель Центра гуманитарной помощи Новой Каховки Наталья Казарян.

Реактивная система залпового огня HIMARS на южный фронт зашла недавно. Украинские войска около месяца учились ей пользоваться. В Новую Каховку такие ракеты залетают во второй раз. Первой целью была Каховская ГЭС — не попали. Сейчас — склады селитры. То есть сначала националисты хотели Каховку затопить, а теперь, видимо, сжечь.

«Этот коллективный Запад, который поставляет в руки неандертальцев высокоточное оружие, которым абсолютно сознательно нанесен удар по мирному городу. Наверное, это месть какая-то?» — задался вопросом глава администрации города Новая Каховка Владимир Леонтьев.

После обстрела Новой Каховки семь погибших и под сотню раненых. Есть среди пострадавших и младенец. Вот кадры, как мать с ребенком на руках бежит в сторону больницы.

Украине просто невыгодно, что люди в Херсоне уже давно живут полноценной мирной жизнью. Киев пытается держать людей в страхе — запугивает ракетами и диверсантами.

Николай Семенюк, задержанный боевик сил специальных операций Украины рассказывает: для их подпольной группы в Херсон оружие через днепровский Лиман доставляли из Николаева.

Автоматы, патроны, гранаты, пулемет, радиостанции, ручные гранатометы и взрывные устройства, замаскированные под распределительные щитки. Арсенал изъятый у диверсантов показали нашей съемочной группе российские спецслужбы. Отдельное внимание самодельным взрывным устройствам.

Так подорвали в Херсоне Дмитрия Савлученко. 24 июня машину начальника департамента молодежной политики заминировали во дворе его собственного дома. Как только Савлученко тронулся с места, произошел взрыв. Следил за херсонским чиновником

еще один задержанный член банды — Александр Кручиненко. Говорит, потенциальные цели их группе определяли кураторы от СБУ.

В списке целей были еще четверо сотрудников администрации. А один из членов этой банды пытался сбежать на подконтрольную Киеву территорию.

Это — оперативная съемка с квадрокоптера. Легковушка игнорирует блок-пост, резко сворачивает в поле. Пытается скрыться. На большой скорости мчит по бездорожью. Его перехватывают. Окружают. Отчаянная попытка развернуться, очередь из автоматов и пулемета, взрыв…

Эти кадры работы наших спецслужб подтверждают, что любой террорист в Херсоне будет задержан. При сопротивлении — ликвидирован.

Херсон сегодня — мирный город. Украина сюда не вернется уже никогда. После стольких смертей люди ее здесь просто не ждут.