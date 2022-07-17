Издевались и убивали в киностудии-пыточной: раскрыты зверства боевиков группировки «Торнадо»*

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mykhaylo Palinchak; 5-tv.ru

Власти Незалежной в бешенстве оттого, что служащие ВСУ складывают оружие. Киевский режим приказывает отправлять на поле боя отъявленных преступников.

Показателем того, что на Украине все меньше желающих воевать можно также считать массовую амнистию уголовников и террористов. Так на свободу выпустили боевиков формирования «Торнадо»* — в России эта организация запрещена. Последним на этой неделе освободили командира, вернее сказать, главаря Руслана Онищенко. Его «взял на поруки» бандеровец со стажем, депутат Степан Хмара — он в мягкие 80-е был осужден за антисоветскую деятельность.

«Торнадо» — это даже по украинским меркам отморозки. Есть более известные сейчас «азовцы»** зверствовали в Мариуполе из идеологических соображений неонацизма, то в случае «торнадовцев» — никакой идеологии, просто зверье. Только, и в этом особый цинизм, — официально в составе украинского МВД. Порочить честь мундира они начали с самого начала. Их отряд один раз распустили, а второй раз показательно судили. Все виды тяжких преступлений, которые сможете предположить, — бойцы нацформирования совершали. Их судили за пытки, истязания, грабежи, убийства.

У командира Онищенко и до войны на Донбассе был богатый послужной список — пять уголовных дел, три отсидки. Когда начались смутные времена, он почувствовал себя как рыба в воде, сколотил банду. Возле села Приволье под Лисичанском у них была база с пыточной. Их «коньком» были групповые изнасилования, которые снимали на камеру, так что свою тюрьму в шутку называли киностудией. И вот даже таких людей Киев бросает в бой, потому что других не осталось.

Тактика Украины сейчас — это террор и диверсии. На этой неделе был сброс самодельных бомб с коптеров рядом с Запорожской АЭС, покушения на пророссийских активистов и удары по гражданской инфрастуктуре. Мирные кварталы Донецка, Макеевки и других городов ДНР по-прежнему под ударами. Каждый день прилетает, в среднем по 600 снарядов, как «привычных», еще советского образца, так и новых «западных». В пятницу под ударом оказался автовокзал. В с самом центре Донецка, два человека погибли на месте. В субботу рано утром целым пакетом «Града» накрыло спальный Кировский район — четверо погибших. Снаряды упали и на местный рынок, там сожжены торговые ряды, множество раненых.

* — запрещена в РФ.

** — члены бандформирования «Азов», запрещенного в РФ.