Ищут на заправках и пляжах: откуда Украина возьмет «миллион солдат»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mihir Melwani; 5-tv.ru

Данные о «миллионе» украинских солдат вызывают очень много вопросов.

Киев запустил одну из самых безумных информационных компаний: украинские политики начали твердить про «миллион бойцов», которые вот-вот перейдут в контрнаступление на Юге, чтобы занять Херсонщину, а в самых безумных мечтах — и Крымский перешеек и Приазовье. Первым об этом заявил министр обороны Резников, что характерно, в интервью британской Times.

И в его словах сквозит неприкрытая лесть, ведь именно британцы взяли на себя «заботу» по тренировке киевских формирований. По 10 000 человек каждые 120 дней, то есть, каждые четыре месяца. Ну как минимум, ролики снимать их точно учат. Пока другие мобилизованные умирают.

Не стоит удивляться, если чуть позже выяснится, что возможность поехать на «учения» в Великобританию ответственные командиры и чиновники продавали. Что, в первый раз, что ли?

Получается «миллион» солдат в наступление кинут нетренированными? Откуда взять этот «ударный кулак», если мужчин-военнообязанных на Украине отлавливают уже на пляжах, в очередях на заправку и в игровых салонах.

А с 1 октября на воинский учет поставят и женщин, отдельных профессий и 14 специальностей — химиков, медиков и ветеринаров, что логично, но также работниц IT-сферы, метеорологии и банковских служащих.

Кто-то еще верит в «миллионную» армию, нацеленную на Херсон?