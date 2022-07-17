У противника нет шансов: как работают бойцы легендарной «Пятнашки» под Авдеевкой

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Националисты из последних сил пытаются огрызаться — сил на реальное сопротивление почти не осталось.

И в Киеве, и в Донбассе понимают, что нынешняя линия соприкосновения — от Северска до Артемовска — временная. Киевским формированиям здесь трудно обороняться из-за рельефа местности. Они будут, сколько получится, сковывать действия союзных войск, сжигая на передовой тероборону и прочие необстрелянные части, чтобы успеть отвести самые боеспособные подразделения в Славянск, Краматорск, Торецк, Авдеевку. Этот рубеж укрепляли все восемь лет конфликта на Донбассе, сюда стянули дальнобойную артиллерию, из которой утюжат Донецк. Именно здесь может произойти так называемая «генеральная битва за Донбасс». Союзные силы уже проводят разведку боем. Обо всем подробнее расскажет корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

«Вот так вот очень на большой скорости приходится двигаться до позиции, потому что вот эта трасса, по которой мы сейчас едем, активно простреливается „Градами“», — заметил журналист.

Доезжаем до так называемого нуля, дальше уже линия соприкосновения.

«Спрятаться нужно было. Сейчас в укрытии. Дело в том, что в данный момент работают активно квадрокоптеры», — добавил Хайдаров.

Эта позиция находится на окраине Донецка, под Авдеевкой. Здесь каждый день, круглые сутки легендарная интернациональная бригада «Пятнашка» не дает поднять головы националистам.

«Бой не прекращается, нам попросили укрыться в блиндаже, потому что неминуем ответный огонь со стороны ВСУ. И все становится куда серьезнее, когда солдаты бьют по видимой цели. То есть позиции находятся так близко, что мы можем даже видеть украинцев», — рассказал корреспондент.

«Вчера очень хорошо работал миномет. Горела БК. Так в принципе, в общих чертах все хорошо, все получилось. Попали», — добавил военный.

По ту сторону, судя по беспорядочному и мало эффективному ответному огню, остались только тероборонщики и немного ветеранов.

«Или молодежь необстрелянная, просто чтобы кто-то там был, и мы знали, что в окопах кто-то сидит. Либо какие-то очень возрастные», — пояснил один из служащих.

Но даже такие начинающие националисты держатся за свои блиндажи до конца и огрызаются из последних сил. И за атакой «Пятнашки» следует ответ противника, который неожиданно прерывает наше интервью.

«Наша группа проводит здесь разведмероприятия…» — не успел закончить военный.

В нескольких метрах от нашей съемочной группы упала мина. Оператор получил легкую контузию. Бойцы «Пятнашки» сразу же отвечают огнем.

«На данный момент у них уничтожен блиндаж. Как минимум опорный пункт взводный мы у них размотали», — уточнил другой боец.

Уже скоро интернациональная бригада планирует занять территорию вплоть до тыла Авдеевки. Освободят ее, и вся оборона ВСУ рассыпется как карточный домик.