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У ВСУ не остается времени ни на толковую оборону, ни на даже создание надежных укрытий.

Оперативная пауза на Донбассе, кажется, закончилась. По заявлениям представителей народной милиции республик, тактические группы ведут наступление по всем основным направлениям и вышли на окраины трех ключевых населенных пунктов, куда откатились разбитые под Лисичанском киевские формирования.

Это Северск, Соледар и Артемовск, который украинцы в рамках неистовой декомунизации переименовали в Бахмут. Психологически важно, что войска ЛНР перешли границу и ведут освобождение поселков ДНР.

Подразделения союзных войск закрепились в восточной части Берестового и перерезали трассу Соледар — Лисичанск. Подробнее — в репортаже с передовой корреспондента «Известий» Алексей Полторанина.

Как только мы ступили на окраины поселка Владимировка, сразу попали под минометный обстрел со стороны ВСУ. Они окопались в соседнем Соледаре.

Артиллерийские и минометные расчеты народной милиции ЛНР уничтожили целый укрепрайон недалеко от деревни, где проходит линия соприкосновения. Блиндажи, бетонные доты украинских боевиков. Все разрушено.

После работы боевой техники пехота заходит на уже брошенные позиции. Видно, что блокпост делался наспех.

«Также осуществлялся в этот район подвоз боеприпасов, укрепления, личного состава. Нами это было обнаружено и уничтожено», — рассказал офицер пресс-службы народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

Отступив из Владимировки, украинские боевики обстреливают уже бывшие свои территории. Это излюбленная их тактика. Под огнем неонацистов улицы и частные дома, в которых прячутся мирные граждане и выходят на улицу лишь в редкие минуты затишья.

«Еще за Попасную бои шли, а по нам били со стороны Артемовска, со стороны Соледара», — рассказал местный житель

Украинские боевики под видом гражданских пытались зайти в населенный пункт, но сразу попадали в плен.

«Ехали сюда на видео снимать, где находятся войска наши. Они замаскировались под гражданских, нормальные адекватные люди не ездят где начинают бомбить а они спокойно ехали, объезжали мины», — поделились подробностями военные.

Выбив неонацистов из Владимировки, союзные силы зашли в Стряповку и Новую Каменку и сейчас готовятся к решающему броску на Соледар. До крупного населенного пункта по прямой осталось два километра.

«Оперативное продвижение в район Северска и Соледара дало возможность нашим подразделениям рассеять многие части ВСУ, теробороны, которые пытались, так сказать, „защищать“ и Северск, и Соледар», — заявил помощник министра МВД ЛНР Виталий Киселёв.

Освобождение Северска даст подразделениям ЛНР, ДНР и России выйти в район Краматорска и Славянска. Вот деревня Спорное на подступах к городу уже под контролем союзных сил.

От Лисичанска до деревни Спорное отсюда по дороге километров 30. Противник возле населенного пункта несет огромные потери как живой силы, так и боевой техники.

Точечными ударами уничтожают склады боеприпасов ВСУ. Украинским боевикам ничего не остается делать, как постепенно покидать Северск.