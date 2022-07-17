Идеальная пара: Чадов поделился редким фото с возлюбленной

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Поклонники знаменитого актера по снимку определили, что он счастлив с новой избранницей.

Алексей Чадов, редко балующий поклонников деталями личной жизни, неожиданно опубликовал в соцсети совместный снимок со своей возлюбленной — моделью и преподавателем йоги Лейсан Галимовой.

Актер никак не прокомментировал публикацию, но поклонники обрадовались уже самому снимку. В комментариях они отметили, что Чадов и Галимова выглядят идеальной парой и даже стали похожи друг с другом, что бывает с людьми, которые счастливы вместе.

Фото: Instagram* / alexeychadovofficial

Актер и модель встречаются уже пять лет, однако звезда «Стритрейсеров» стал показывать свою возлюбленную совсем недавно, пишет 7Дней.ru. По информации издания, новой возлюбленной актера удалось подружиться с его сыном Федором от брака с Агнией Дитковските, которому 5 июня исполнилось восемь лет.

Недавно Чадов откровенно рассказал о воспитании наследника, в котором, как оказалось, активно участвует. Актер отметил, что считает важным проявлять в этом деле определенную строгость и дисциплину. Чадов старается, чтобы сын рос опрятным, имел вкус и собственное мнение, и правильно относился к людям.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Алексей Чадов и Агния Дитковските развелись на самом деле.

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