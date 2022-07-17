ERТ: на востоке Греции упал грузовой самолет украинской авиакомпании

Фото, видео: www.globallookpress.com / Serg Glovny; Twitter / akrokentrwos_2

По предварительным данным, пассажиров на борту воздушного судна не было.

Грузовой самолет семейства «Ан» потерпел крушение неподалеку от городка Кавала, сообщило греческое общественное телевидение ERT.

По сообщениям греческих СМИ, самолет направлялся из Сербии в Иорданию. Есть информация, что он принадлежал украинской авиакомпании.

Известно, что самолет упал за чертой города — в кукурузное поле. О погибших и пострадавших не сообщается. На борту было восемь членов экипажа.

Местные жители сняли момент крушения самолета на видео. По предварительным данным, у него загорелся двигатель, а при столкновении с землей, как можно заметить, раздался взрыв.

В Министерстве защиты граждан Греции высказали предположение, что на борту разбившегося самолета могут быть боеприпасы. На месте крушения уже работают военные и пожарные, область вокруг упавшего грузового судна оцеплена.

Ранеее 5-tv.ru публиковал видео с места крушения Ан-2 под Краснодаром.