Фото: www.globallookpress.com / Evguenii Matveev

Знаменитая певица призвала поклонников умершего певца вести себя пристойно на кладбище.

Экс-солистка культовой диско-группы «Мираж» Наталья Гулькина упрекнула поклонников недавно умершего певца Юрия Шатунова в недостойном поведении на могиле их кумира.

На днях стало известно, что фанаты экс-солиста «Ласкового мая» устроили настоящее паломничество к месту его захоронения. Причем они приходят толпами, шумят и в целом ведут себя неадекватно для посетителей кладбища.

«Мое мнение о поведении поклонников — это, конечно, треш! Рядом находятся могилы других людей и нарушать их покой — это безнравственно!» — цитирует возмущенную Гулькину Popcake.

Фото: www.globallookpress.com / Павел Кашаев

О бесчинствах фанатов Шатунова на его могиле ранее сообщил охранник Троекуровского кладбища. По его словам, поклонники включают музыку на смартфонах, поют песни покойного исполнителя, некоторые бросаются на крест и ложатся на венки, а кто-то даже крадет с могилы артиста игрушки и письма, которые приносят другие почитатели его таланта.

Из-за выходок поклонников Шатунова руководство кладбища организовало напротив его могилы пост охраны, однако даже это не сдерживает обезумевших от невосполнимой утраты людей.

Юрий Шатунов скончался 23 июня от сердечного приступа. Прах певца, по его желанию, частично развеяли в Германии, частично захоронили в Москве, на Троекуровском кладбище. Примерно через год семья артиста планирует установить на его могиле памятник и даже объявила конкурс на лучший эскиз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у покойного экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова объявилась родная сестра.