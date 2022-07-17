«Останется у разбитого корыта»: Веру Брежневу ждет расплата за разрушенный брак Меладзе

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Певица уже сидит у разбитого корыта, хоть пока и не осознала этого, уверена скандальный блогер.

Блогер Лена Миро позлорадствовала над Верой Брежневой, которая сейчас переживает не лучшие времена не только в творческой карьере, но и в личной жизни.

Известно, что супруг певицы продюсер Константин Меладзе забрал из Киева свою первую жену Яну Сумм и их троих общих детей — дочерей Алису, Лию и сына Валерия. Сейчас они вместе с Брежневой и ее младшей дочерью Сарой живут под одной крышей в квартире продюсера в итальянском курортном городе Форте-деи-Марми. При этом непонятно, как долго смогут уживаться бывшая и нынешняя супруги Меладзе и чем закончится их вынужденное сожительство.

По мнению Миро, наступившие в жизни Брежневой неурядицы — расплата за то, что когда-то она, руководствуясь одним лишь расчетом и выгодой, разрушила первую семью Меладзе. Блогер уверена, что в итоге коварная разлучница останется ни с чем.

«Никогда ее понос в соцсетях из сердечек, смайликов и сложенных в молитве ладошек не вводил меня в заблуждение относительно того, что представляет из себя эта натужно улыбающаяся женщина с холодным прищуром. Брежнева, как мне кажется, во всем руководствуется исключительно личной выгодой», — написала Миро в своем блоге.

По мнению светской сплетницы, таких «притворно светлых человечков», как Брежнева, которые сметают все на своем пути к личной выгоде, всегда ждет только один итог: разбитое корыто. И Брежнева, по словам Миро, уже сидит возле него, но пока этого не осознала.

«Кровь — не вода. И любовь отца к дочери всегда пересилит любовь к притворно светлому человечку, особенно если человечек вышел в тираж примерно позавчера», — заключила блогер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сбежавшая из России Вера Брежнева хочет стать гражданкой Италии.