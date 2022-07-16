Украина хочет атаковать Крым из американских РСЗО HIMARS

Фото: www.globallookpress.com / U.S. Department of Defense

Полуостров, по мнению украинских властей, стал площадкой для перемещения техники, боеприпасов и вооружения на юг Украины.

Украина может начать применять американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS против целей на территории РФ — в Крыму. Об этом заявил представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в эфире единого украинского телемарафона.

По его словам, полуостров стал «хабом перемещения всей российской техники, боеприпасов и вооружения» на юг Украины. Кроме того Россия активно использует Черноморский флот.

«Прежде всего, это системы „Калибр“, фрегаты, малые ракетные корабли, подводные лодки, которые на постоянной основе несут боевое дежурство, ждут команды, а затем проводят пуски, несмотря на время суток», — сказал он.

Однако ранее министр обороны Украины Алексей Резников уверял западных коллег в том, что Киев не будет использовать зарубежное высокоточное оружие против объектов на территории РФ. В письме к главе Пентагона Резников заявил, что американское оружие будет использовать только для «сдерживания» противника.

Российская сторона неоднократно отмечала, что поставка Киеву американских HIMARS повышает риски дальнейшей эскалации.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев отверг, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Страны Запада также отправляют украинской стороне оружие и военную технику на фоне проводящейся РФ спецоперации по защите Донбасса, фактически затягивая конфликт. А поставляемое ими вооружение фактически используется не для ведения военных действий, а для атак по мирным жителям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что атаки с американских РСЗО HIMARS ведут американцы и англичане.