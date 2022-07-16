«У Макса идет летний чес»: журналист про оставившего Пугачеву Галкина

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В России к юмористу негативное отношение из-за его высказываний и он рассчитывает на то, что все успокоится и забудется.

Российскую певицу Аллу Пугачеву недавно заметили в одном из столичных аэропортов, однако она была без своего супруга — Максима Галкина. Почему певица прилетела на родину одна? Мнением на этот счет поделился светский журналист Феликс Грозданов.

«У Макса идет летний чес. На фоне всей шумихи — залы битком. Галкину сейчас нужно зарабатывать не только на Аллу, но и детям на учебу. Они учатся в 1-й московской гимназии. В год за их учебу они платят в районе трех миллионов рублей. А где их брать», — сказал журналист.

По его словам, пенсия Аллы Борисовны не превышает 60 тысяч рублей, что явно не достаточно для оплаты обучения детей.

Он отметил, что еще одна причина отсутствия Галкина в России вместе с женой — политика. Его высказывания в последнее время не укладываются в голове.

«Я поражался его наглости. Умнее с его стороны было бы промолчать. Потому что у него здесь жена, дети, дом. После всех его слов отношение к нему в России — негативное. Он, наверняка, думает, что время пройдет, все успокоится, забудется. Уверю вас, ничего не забудется», — сказал Грозданов в комментарии изданию PROZVEZD.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в отличие от мужа примадонна с начала специальной военной операции держалась особняком и не вступала в политические дискуссии. И признавалась — она все-таки вернется на родину, но к началу осени.