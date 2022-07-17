Преемник Марка Захарова о его наследии: «Это не какие-то бронзовые регалии»

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Франдетти признался, что предложение стать главным режиссером «Ленкома» он принял, не раздумывая.

Алексей Франдетти, ставший преемником Марка Захарова на посту главного режиссера «Ленкома», поделился своими впечатлениями от оставленного ему наследия. В беседе с «Мослентой» театральный деятель признался, что согласился на предложение, не раздумывая.

«Для меня это большое счастье и невероятная неожиданность! Помимо прочего, это предложение стало для меня еще и большим вызовом, — отметил Франдетти. — Я прихожу на место человека, фанатом которого я всегда был, есть и останусь. Наследие Захарова — это не какие-то бронзовые регалии, а очень крутые, качественные и смелые спектакли».

Он также отметил, что стал не худруком, а именном главным режиссером. Франдетти занимается исключительно творчеством, ему не дали административную нагрузку.

По мнению 38-летнего режиссера, некоторые полагают, что он слишком молод для такой должности. Однако он уверен, что в данном случае его возраст — преимущество, поскольку у него достаточно энергии и сил для воплощения самых смелых идей.

«Легендарный „Ленком“ создавался молодыми для молодых. Это очень важно!» — подчеркнул Франдетти.

Легендарный главный режиссер «Ленкома» Марк Захаров умер три года назад. Однако только сейчас решилась судьба его освободившегося поста. Франдетти отметил, что с его приходом, очевидно, появятся новые спектакли. Режиссер планирует поставить что-то музыкальное.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актеры «Ленкома» возмутились поведением Захаровой и защитили Варшавера.