«Эгоизм американских солдат»: Байден допустил ошибку в подборе слов на саммите

Фото: www.globallookpress.com / Ahmad Mezher

Это не первый конфуз американского президента, ранее он называл украинцев иранцами, и «свалил» разрушение дома на глобальное потепление.

Американский президент Джозеф Байден оговорился, выступая на саммите в Саудовской Аравии. Он заявил, что США чтит эгоизм американских солдат.

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«Мы всегда чтим эгоизм американских солдат на Ближнем Востоке», — сказал Байден.

Таким образом американский лидер перепутал слова selfishness (эгоизм — Прим.ред.) и selflessness (самоотверженность — Прим.ред.).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Байден на выступлении в Белом доме дважды оговорился, когда выдвигал на должность директора бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ бывшего прокурора Стива Деттельбаха. Байден назвал жителей Украины «иранцами» в ходе выступления в конгрессе с посланием «О положении страны». Байден в десять раз преувеличил ущерб американской экономике от глобального потепления. Зачитывая текст своих заметок, он ошибся в подсчете нулей. Жилой дом в американском городе Серф-сайд рухнул из-за глобального потепления! В этом уверен президент США. Он скрывает от публики тремор покоя — состояние, характерное для болезни Паркинсона. Именно такой диагноз уверенно поставила 79-летнему американскому лидеру невролог, нейрореабилитолог и специалист по лечению зависимостей Алиса Коротина.