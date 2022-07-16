Захарова честно ответила себе на вопрос после фото адмирала-трансгендера в США
Захарова призвала вспомнить о настоящих ценностях после фото адмирала-трансгендера в США
Фото: www.globallookpress.com / Evgeny Philippov
Представитель МИДа осталась в шоке от вида американского военного и попросила россиян задуматься о своих моральных ценностях.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала распространившийся в социальных сетях снимок американского адмирала-трансгендера. Свое мнение Захарова высказала в личном Telegram-канале.
На фотографии слева была запечатлена женщина-трансгендер Рейчел Левин, ставшая новым адмиралом США. Рядом с ней позировал мужчина-трансгендер в мини-платье и лазурных туфлях по имени Сэм Бринтон. Марию Захарову снимок возмутил — она призвала своих подписчиков задуматься о своих ценностях.
«Ответьте себе честно на вопрос: это те ценности, которые вы готовы привить своим детям? Или все-таки за свои посражаемся?» — написала представитель министерства в блоге.
Рейчел Левин и Сэм Бринтон.
Трансгендер Рейчел Левин получила звание адмирала Службы общественного здравоохранения США еще в 2021 году. Позировавший с ней на фото Сэм Бринтон является заместителем помощника министра ядерной энергетики. Эту должность он получил в июне этого года.
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