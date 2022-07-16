Назревающий переворот: кто может на самом деле привести Украину к окончательному развалу

Фото: Вооруженные силы Украины

Слухи о военном перевороте на Украине ходили еще в начале весны, однако президенту страны Владимиру Зеленскому удалось удержать ситуацию под контролем.

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным нарастает напряжение. После вывода российских войск из Киевской области популярность военнослужащего в стране взлетела до небес, сделав из него чуть ли не образец защитника родины, пишет РИА Новости.

Всплеск ревности

Такое положение дел не устроило действующего главу Украины. По мнению местных СМИ, Зеленский ревнует своих сограждан к Залужному.

Предполагается, что именно по этой причине стала оглашаться информация о катастрофических потерях украинской армии. Также президент выступил с критикой главкома, в частности, по вопросу снабжения войск экипировкой.

В ответ сторонники Залужного обратили внимание на то, что этим должны заниматься в Минобороны Украины — ведомстве, подконтрольном Алексею Резникову, соратнику Зеленского. Представители Офиса президента, в свою очередь, отметили, что окружение генерала манипулирует им в своих корыстных целях.

Стратегические противоречия

Украинские СМИ периодически отмечают разногласия, возникающие между военной и политической верхушками. Одним из них было якобы требование главкома вывести бойцов из Северодонецка и Лисичанска и ответное желание президента, наоборот, удерживать города до конца.

Схожие ситуации были и на других важных участках фронта, а также на «Азовстали» — сидевшие в катакомбах украинские националисты в итоге вышли и массово сдались в плен ВС РФ.

До этого они записывали видео с жалобами на заведомо невыполнимые задачи и приказы, плохое снабжение провиантом и подготовку офицеров. В итоге советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявлял о «множестве претензий» к военному командованию, из-за чего его обвинили в попытке переложить ответственность.

Известный украинский журналист Юрий Бутусов полагает, что подобные обвинения в адрес Генштаба со стороны команды Зеленского прозвучат еще не раз. Глава же центра по борьбе с коррупцией Виталий Шабунин предположил, что, если Арестович не будет уволен, его критику в адрес ВСУ расценят как заказ Офиса президента.

Мнение экспертов

Политолог Ростислав Ищенко полагает, что пока сложности между Зеленским и Залужным не достигли критической отметки. В противном случае глава государства уже вывел для обсуждения вопрос об отставке главкома. Однако желание Зеленского переложить ответственность за тяжелое положение украинцев на военных слишком очевидно.

«Когда Генштаб запретил мужчинам покидать место жительства, он действовал в соответствии с законом, в котором написано, что для перемещения нужно разрешение военкомата. Но люди восприняли это остро, вот Зеленский и продемонстрировал лишний раз свою любовь к народу», — отметил специалист.

Сейчас, когда президент Украины решает политические вопросы, ему приходится жертвовать желаниями военной верхушки страны, отметил замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин.

По его мнению, военные все больше понимают, что в своей политике президент держит курс прежде всего на США, а не отстаивает интересы собственного государства.

«Однако совсем не факт, что это недовольство может во что-то вылиться. Американские советники жестко контролируют ВСУ, они способны оперативно разоблачить любой заговор», — полагает политолог.

США, конечно, могут сделать Залужного своим новым фаворитом, однако это — крайняя мера. Эксперт напомнил, что Зеленский — законно избранный президент, а потому его смещение и установление иной власти будет нелегитимным и приведет к окончательному развалу государства.

Слухи о военном перевороте на Украине ходили с начала весны, однако Зеленскому удалось удержать власть в своих руках. Что будет дальше — пока прогнозы аналитиков довольно туманны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские военные стягивают технику к линии фронта в Донбассе.