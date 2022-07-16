«Перегибаешь ты, Кристина!»: Турецкий ответил на слова Орбакайте о его дуэте с дочерью

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Основатель «Хора Турецкого» участвует в песенном шоу вместе с наследницей. По его мнению, у девушки есть редкий музыкальный талант, который признают и другие артисты.

Михаил Турецкий ответил на слова Кристины Орбакайте о его дуэте с дочерью Эммануэль. Основатель «Хора Турецкого» участвует вместе с девушкой в шоу «Две звезды. Отцы и дети», где уже получил большой отклик от коллег по сцене.

В частности, Орбакайте высоко оценила талант как самого Турецкого, не выступавшего раньше в качестве сольного певца, так и его дочки.

«Мне Орбакайте сказала, что в нашем дуэте с Эммануэль есть потенциал Меркьюри и Кабалье. Я про себя подумал: „Ну, конечно, перегибаешь ты, Кристина!“. Но приятно было от нее такое услышать», — поделился он с Prozvezd.

По словам Турецкого, его дочь имеет редкий музыкальный дар. Она может исполнять как оперу, так и шансон, быть эстрадной или рок-певицей. Подобная многогранность и ее юный возраст вкупе с амбициями делают из нее потенциальную звезду, считает продюсер.

Однако он предупредил Эммануэль, что помощи от него в прокладывании дорожки к славе она может не ждать.

«Я ей сказал: „Не рассчитывай, Эмма, на то, что я проложу тебе дорогу в жизнь своим именем. Учись с утра до вечера профессии: читай, ходи на мастер-классы, занимайся с педагогами“. Я свою подругу, с которой учился в институте Гнесиных, приставил к ней, — признался артист. — Советское музыкальное образование в последнее время у нас девальвировалось. И сейчас учебный процесс не такой сильный, как был в наше время. Поэтому моя подруга опекает мою дочь и очень ей помогает».

Эммануэль — дочь от брака Турецкого с его второй супругой Лианой. Всего у именитого дирижера пятеро дочерей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Турецкий поддержал дочь Наталью после аборта.