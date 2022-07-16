«Мы не уйдем»: Байден не желает отдавать место США Китаю, России или Ирану

США не покинет Ближний Восток и не оставит пустоту для Китая, России или Ирана

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Америка будет продолжать уменьшать напряженность на Ближнем Востоке, интересы Вашингтона тесно сплетены с этим регионом.

США останется на Ближнем Востоке, чтобы не позволить занять их место Китаю, России или Ирану. Об этом заявил американский президент Джозеф Байден в ходе выступления на саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Саудовской Аравии.

По его словам, мир становится более конкурентным, проблемы — более сложными, поэтому США намерены остаться активными и заинтересованными партнерами в регионе, тем более интересы Вашингтона сопряжены с успехами Ближнего Востока.

«Мы не уйдем [из региона] и не оставим после себя вакуум, который будет заполнен Китаем, Россией или Ираном», — сказал Байден.

Он добавил, что Штаты будут продолжать уменьшать напряженность на Ближнем Востоке.

На саммите присутствовали главы Египта и Иордании, премьер-министр Ирака, а также президент США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Байден в рамках своего ближневосточного турне находится в Королевстве Саудовская Аравия с первым официальным визитом. Накануне состоялись встреча с лидером королевства Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом и переговоры с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом в составе делегаций. И если первый удостоился крепкого рукопожатия американского лидера, второй получил лишь молчаливое приветствие на кулаках. Впрочем, принимающая сторона тоже не стремилась воздавать особые почести гостю. Сегодня запланирована отдельная двусторонняя встреча с наследным принцем.