Ненавидел людей: коллега Анатолия Белого рассказал о его последних днях в МХТ

Перед уходом из МХТ Анатолий Белый запирался в гримерке и ходил с «кислой миной»

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

По словам коллег из театра, Анатолий Белый несколько месяцев вел себя отстраненно и агрессивно.

Актер МХТ имени Чехова Анатолий Белый за несколько месяцев до увольнения вел себя крайне странно. Об этом рассказали коллеги Белого в театре.

По их словам, Анатолий закрывался в гримерной и никого туда не впускал. С коллегами не общался, даже обедал не в столовой, как все, а в полном одиночестве. На общие поклоны не выходил, а если и решался, то делал это с «кислой миной». В своем личном блоге он писал, что ненавидит летние веранды с их счастливыми посетителями, что ненавидит веселую музыку и шутки окружающих.

Анатолий Белый отыграл свой последний спектакль 29 июня и написал на своей странице, что он «ушел, скрипя зубами и вырвал театр из себя с кровью». Однако вопреки столь громким словам, актер пришел в МХТ на торжественное закрытие сезона и даже выступил там с «прощальной речью». Бывшие коллеги такого лицемерия не приняли.

«Для нас это было выступление такого Актера Актерыча. Так что его слова иначе как позерством не назовешь», — поделился в беседе с MK.RU один из коллег Белого.

Кроме того, коллега добавил, что не понимает мотивы Анатолия Белого, покинувшего страну, которая подарила ему карьеру и признание публики.

«А в Израиле, куда он отправился, тоже не сможет смотреть на улыбающиеся лица в кафе? Страна — сплошной пляж, и ресторанчики с кафе там на каждом шагу. Тогда уж не в Израиль с его жарким побережьем надо отправляться, а в монашеский скит — так он страдает за людей. На словах. А по сути это пошлейший актерский пафос», — поделился мнением источник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актрису Чулпан заподозрили в переезде в Израиль.