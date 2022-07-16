Бывший муж Арнтгольц Иван Жидков показал новую девушку

Фото: Instagram* / ivantsarevitch

Артист недолго ходил в холостяках после предыдущих отношений. Сейчас он проводит время в объятиях очередной блондинки.

Бывший супруг Татьяны Арнтгольц показал подписчикам в соцсетях свою новую пассию. Ей оказалась длинноволосая блондинка. Правда, лицо девушка на фото спрятала, а вот счастливый актер довольно смотрит в кадр, протянув вперед одну руку. В глазах звезды так и читается: смотрите и завидуйте.

Кроме новой возлюбленной, артист хотел показать и номер отеля, в котором сделана фотография. Уж очень Жидкову он пришелся по вкусу: еда, интерьер, сервис. Все эти 33 удовольствия пара получает не за границей, и не в Сочи, а в Ростове.

«Ростов я люблю тебя! Гулял весь день, погода супер! Сегодня переехал в новый отель. В самом центре, прям хороший. Атмосфера, кухня, интерьер…» — похвастался бывший муж Арнтгольц.

Некоторые фанатки, увидев фото знаменитости, видимо, расстроились — недолго артист проводил время в одиночестве после расставания с Лилией Соловьевой, от которой, кстати, у него есть ребенок.

«Теперь фанатки явно знают, где тебя найти»;

«Иван, только не это»;

«Что за интриги»;

«Ваня опять новую актрису в номер привел?! Скоро ждем пополнение?» — написали артисту подписчики.

Кстати, с Лилией актер расстался со скандалом. Доходило до того, что Жидков даже насильно увозил наследника от нее, но ненадолго. А вот с известной бывшей женой Татьяной Арнтгольц ничего подобного не было. С ней они прожили шесть лет, в этом браке у них родилась дочь Маша, в воспитании которой оба принимают участие. Об артистке актер отзывается с особым трепетом и благодарностью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Татьяны Арнтгольц попала в больницу на отдыхе с отцом.

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