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В Италии заявили, что Украина скоро лишится поставок оружия из-за кризиса власти

Карина Свидригайлова 27

Глава МИД Италии сообщил о возможном прекращении поставок оружия на Украину

В Италии заявили, что Украина скоро лишится поставок оружия из-за кризиса власти

Фото: www.globallookpress.com / Gloria Imbrogno

Правительство Италии не сможет подписывать новые контракты на поставку энергоресурсов, если политический кризис затянется, а это чревато серьезными проблемами.

Кризис власти не позволит продолжать поставки оружия на Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

«Теперь я сомневаюсь, что мы можем отправлять оружие (на Украину. — Прим. ред.). Это одна из многих серьезных проблем», — цитирует министра Politico.

Также он подчеркнул, что если политический кризис продолжится, то правительство будет бессильно и не сможет подписывать новые контракты на поставку энергоресурсов.

«Русские прямо сейчас празднуют, что они привели к падению еще одно западное правительство. Это одна из самых серьезных проблем», — сказал Ди Майо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что голова премьер-министра Италии Марио Драги была «подана на серебряном блюде» президенту России Владимиру Путину. Так эмоционально отреагировал на заявление Драги об отставке глава МИД республики Италии Луиджи Ди Майо.

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