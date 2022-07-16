Минобороны: за сутки в Николаеве уничтожено 200 националистов и наемников

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Слаженные действия войск РФ заставляют украинских нацистов обращаться в бегство.

За сутки в Николаеве российской авиацией уничтожено до 200 украинских националистов. Об этом сообщил постоянный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 123-й бригады территориальной обороны ВСУ в городе Николаев уничтожены до 200 националистов и иностранных наемников», — сказал генерал-лейтенант.

Также, по его словам, еще одним ударом удалось уничтожить целую бригаду ВСУ, которая действовала в районе Северска. Всего за двое суток были убиты 600 человек.

В ведомстве добавили, что успешное выполнение боевых задач российскими войсками заставляет нацистов бежать. Именно так поступили 45 человек из украинской теробороны. ВКС ликвидированы целые цеха оборонных предприятий Днепропетровска.

Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Основная цель российских военных — защита мирных граждан и поражение военной инфраструктуры страны с целью демилитаризации и денацификации.

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