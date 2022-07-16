Каблуки и лысина: в Сети появилось фото первого адмирала-трансгендера из США

Фото: twitter / ADM Rachel Levine

Интернет-обыватели были шокированы фотографией лысых мужчин на каблуках и в юбках.

На различных интернет-платформах распространилась фотография первого трансгендера, ставшего адмиралом США — Рэйчел Левин. Снимок был сделан на торжественном приеме в посольстве Франции в США.

Пользователи Сети были шокированы фотографией, особенно одеждой ее «героев». Многие «посоветовали» Левин купить нормальную обувь или шутили про то, как адмирал будет вести переговоры в колготках.

Рейчел Левин и Сэм Бринтон. Фото: twitter / Occidentis

Слева на фото позирует новоиспеченный адмирал Рейчел Левин. Справа, с широкой улыбкой позирует заместитель помощника министра ядерной энергетики Сэм Бринтон. Он тоже трансгендер.

Для тех, кто запутался: слева, в военной форме — женщина-адмирал, справа, в платье и на каблуках — мужчина.

Трансгендер Рейчел Левин получила звание адмирала офицерского корпуса Службы общественного здравоохранения США еще в 2021 году. Сэм Бринтом получил свою должность в июне этого года. Оба гражданина Штатов стали первыми трансгендерами на таких постах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент США Джо Байден зачитал одну и ту же речь на совершенно разных мероприятиях.