Изначально были проблемы: вертолет Robinson мог пропасть из-за непогоды

У пропавшего на Камчатке вертолета Robinson изначально были проблемы со связью

Фото: www.globallookpress.com / Leonid Faerberg

Винтокрылой машиной управлял опытный пилот и чемпион мира по биатлону Игорь Малиновский.

Недавно стало известно о пропаже вертолета Robinson на Камчатке. По предварительным данным, в нем находились три человека. Журналисты 5-tv.ru получили развитие истории.

Винтокрылая машина, предположительно, исчезла в Елизовском районе. Причиной могли послужить плохие погодные условия. Вертолет пилотировал неоднократный чемпион мира по биатлону среди юниоров 25-летний Игорь Малиновский. Информация подтверждена его матерью. Отмечается, что еще в самом начале полета наблюдались проблемы со связью. Кто находился на борту вместе с пилотом, неизвестно.

Предполагается, что Малиновский мог где-то сесть, чтобы переночевать, так как в ближайшие дни вылет спасателей не планируется, в связи с непогодой. Robinson совершал коммерческий рейс по маршруту кальдера вулкана Узон — село Мильково.

Игорь Малиновский давно увлекается полетами на вертолете и ходит на занятия в летное училище.

Ранее 5-tv.ru писал о пропаже вертолета Robinson на Камчатке.