Пропавшим вертолетом на Камчатке управлял чемпион мира по биатлону Малиновский

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Поиски Robinson ведутся в Елизовском районе. Известно, что вначале полета диагностировались проблемы со связью.

Пропавшим вертолетом на Камчатке управлял неоднократный чемпион мира по биатлону среди юниоров Игорь Малиновский. Информацию об этом 5-tv.ru подтвердила мать спортсмена.

Поиски Robinson ведутся в Елизовском районе. Известно, что вначале полета диагностировались проблемы со связью.

Игорю Малиновскому 25 лет. На крупных соревнованиях выступает с сезона 2015/2016. С 17 лет представляет город Омск. Известно, что его отец, Владимир Владимирович, опытный пилот. Спортсмен также давно увлекается полетами на вертолете и даже занимается в летном училище.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, на борту винтокрылой машины находится три человека. Поиски продолжаются.