Лепс обогатился на «Рюмке водки» на 50 миллионов долларов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Это лучшая инвестиция в жизни артиста, ведь вложил он в песню всего 300 долларов.

Российский артист Григорий Лепс рассказал, сколько заработал на своей легендарной песне «Рюмка водки». Хит оказался самой лучшей инвестицией артиста: в него он вложил всего 300 долларов, а вот получил целых 50 миллионов.

«„Рюмка водки“ — это же шедевр. Самое лучшее в мире инвестиций! <…> Это единственная песня в моем репертуаре, в которой я был абсолютно уверен. Не знаю почему, наверное, потому что я пьяница», — сказал журналистам артист.

С остальными же песнями было сложнее. К примеру, в песне «Лучший день» артист тоже не был уверен, а она выстрелила. Никогда не делал ставку артист и на композиции «Я счастливый» и «Я стану водопадом».

Также артист рассказал о желании купить права на исполнение некоторых песен из репертуара Юрия Шатунова. Возможно, в новом исполнении они получили бы и новую жизнь.

«Но не знаю, смогу ли я приобрести право на исполнение, но я бы приобрел эти песни для того, чтобы они были в моей копилке. Может быть, найдется какой-нибудь молодой исполнитель, который по-своему их трактует…», — отметил Лепс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что накануне Владимир Путин присвоил Лепсу звание народного артиста России.