Неординарный: Путин поздравил народного артиста России Григория Лепса с 60-летием

Владимир Путин поздравил Лепса с 60-летием, отметив его участие в патриотических и благотворительных проектах

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

В своем возрасте артист ведет активный образ жизни, занимаясь спортом.

Артисту Григорию Лепсу исполнилось 60 лет. С юбилеем его поздравил президент России Владимир Путин. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

В нем отмечено, что Григорий Викторович по праву считается не только талантливым, но и неординарным человеком. Глава государства особо подчеркнул участие певца в жизни общества, а также в ряде благотворительных и патриотических проектов.

«За этим высоким признанием — вера в себя и свое предназначение, годы труда и неустанного творческого поиска», — говорится в публикации.

Российский лидер пожелал звезде здоровья, вдохновения и всего наилучшего.

Григорий Лепс известен своими композициями «Самый лучший день», «Рюмка водки на столе», «Я тебя не люблю» и другими песнями. В своем возрасте он занимается спортом и ведет активный образ жизни. Кроме того, исполнитель совершает поездки в Донбасс в рамках поддержки российских войск.

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