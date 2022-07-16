Раскрылись новые детали отношений Павла Прилучного и Зепюр Брутян

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Стало известно, где на самом деле познакомились актеры.

Раскрылись новые детали знакомства актеров Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Многие поклонники пары предполагали, что влюбленные встретились недавно и ушли с головой в отношения. Все произошло так стремительно, что фолловеры и не заметили, как в жизни звезды «Мажора» на задний план ушла его прежняя пассия Мирослава Карпович.

Но, как оказалось, две половинки положили друг на друга глаз еще несколько лет назад. Их знакомство завязалось на съемочной площадке в Калининграде. Там снималась первая часть сериала «В клетке».

«Мы снимали в Калининграде, это было в 2018 году. Сам сериал, конечно, очень интересный, без прикрас, без фантазий, все очень реалистично: и там дно, куда скатываются люди, и сильные человеческие стороны, когда пытаются победить свои пороки, выкарабкаться из трясины», — рассказала изданию Wooman.ru актриса Наталья Парашкина.

По ее словам, Зепюр в кадре с Прилучным не появлялась, но искра тогда-то и загорелась.

«Наверняка она тоже, как и многие другие, прониклась к нему на тех съемках», — полагает Наталья.

Она и сама не ожидала, что Павел в жизни окажется очень открытым, милым и всегда на юморе. Неудивительно, что артист так искусно очаровывает женщин.

Однако в этой истории примечателен еще один факт — знакомство Брутян и Прилучного произошло в момент, когда актер был счастлив браке с Агатой Муцениеце, которая, кстати, тоже снималась в фильме. Тогда даже и намека не было на расставание пары, ведь у нее недавно родился второй ребенок.

И хоть дальше знакомства в тот период дело не зашло, но очень маленькое начало отношениям было положено. За четыре года Павел успел развестись, завязать отношения с Мирославой Карпович, расстаться с ней и снова влюбиться. В ту самую коллегу по цеху, молоденькую Зепюр Брутян.

Свои чувства влюбленные друг к другу не скрывают, делятся совместными снимками в соцсетях — то они вместе на воздушном шаре, то в Армении — никто не сомневается, что здесь все серьезно. Вплоть до того, что пара поженилась. Правда, официально ни тот, ни другой этого не подтвердили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мирослава Карпович заявила о поиске покоя на Мальдивах, пока Прилучный отдыхает в Армении с Брутян.

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