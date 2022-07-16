Прощай навек: The Week опубликовал, как Джонсона выкинули из резиденции

Журнал The Week на обложке показал, как Бориса Джонсона вышвыривают из резиденции

Фото: www.globallookpress.com / Martyn Wheatley / Parsons Media

Борис Джонсон запомнился своим согражданам, как скандальный политик.

Английский журнал The Week выпустил новый номер с карикатурой на экс-премьера Бориса Джонсона. Сюжет картинки достаточно прост — двое раздраженных правоохранителей выкидывают его из резиденции, расположенной на Даунинг-стрит.

Полицейские вышвыривают Джонсона из его резиденции. Фото: © theweek.com

В дверях здания политика провожает притаившийся кот. Обложка была приправлена исчерпывающим анонсом к статье.

«После трех лет лжи, скандалов и софистики Великобритания ждет нового лидера», — написали журналисты.

Борис Джонсон объявил о своей отставке в начале июля. Это произошло на фоне несогласия членов правительства с политикой бывшего премьера. Он известен, как скандальный политический деятель. Его персона особенно привлекла прессу, когда он нарушил антиковидные ограничения.

В частности, во время пандемии Джонсон организовывал так называемые «винные вечеринки» у себя дома. В тот же самый момент обычные люди должны были следовать запрету на подобные мероприятия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Борис Джонсон потерял пост премьер-министра.