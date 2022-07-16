Празднующий юбилей Лепс обратился к будущему себе: «Какого хрена ты еще поешь?»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Накануне 60-летия знаменитый певец и обладатель множества почетных премий и наград получил звание народного артиста России.

Певец Григорий Лепс в день своего юбилея пожелал оставаться на сцене еще десять лет и только потом заслуженно уходить на покой. Знаменитому исполнителю исполнилось 60 лет, и он надеется, что сил на долгое продолжение творческой деятельности еще хватит. А после — станет петь, когда захочет, а не когда нужно заработать денег.

Накануне дня рождения Лепс (Настоящее имя Григорий Лепсверидзе. — Прим. ред.) дал грандиозный концерт на стадионе «Лужники» (81 тысяча мест!) в Москве и получил звание народного артиста России. По его словам, за три месяца были проданы более 30 тысяч билетов, тысячи других исполнитель бесплатно раздал беженцам и семьям военных, защищающих Донбасс на полях спецоперации РФ. Певец рассказал, что отметит юбилей «небольшой семейной компанией душ на 300». На вопрос журналиста, где пройдет торжество, отшутился.

«Сейчас я тебе сказал! Еще припрешься, там жратвы не хватает!» — артист.

После мощного концерта и «скромной» юбилейной вечеринки Лепс хочет взять перерыв в работе дней на десять. Говорит, пора отдохнуть, может быть, съездить на море и «прогреться». Но надолго оторваться от дел не получится, поклонники ждут. Кроме того, в сентябре начнется большой гастрольный тур музыканта по городам России. Жалеть себя, пока есть энергия и голос, артист не намерен. Впрочем, отметил музыкант, выглядеть нелепо перед публикой он не желает, поэтому выступать будет лишь до тех пор, пока способен качественно петь живьем.

«Можете к себе будущему обратиться, лет через пять, например? Чтобы Вы себе сказали?» — поинтересовалась корреспондент.

«Какого хрена ты еще поешь? Займись делом! Любым делом, которое может приносить доход! Не исключаю такой возможности, что я еще буду петь шесть, восемь, десять лет — сколько бог даст. Пока глотка совсем не сдохнет, будем работать над собой в этом смысле. Мне бы не хотелось выглядеть глупо на сцене. Есть множество примеров, когда пожилые люди, преклонного возраста, уже не могущие петь, все равно пытаются. Я думаю, мне не нужно этого делать», — сказал певец.

За свою карьеру Григорий Лепс получил по несколько премий «Шансон года», «Золотой граммофон», «Песня года» и многих других, стал заслуженным артистом Ингушетии и народным артистом Карачаево-Черкессии, а вчера президент Владимир Путин присвоил ему звание народного в России. Но и в 60 лет у исполнителя, признанного огромной страной, есть творческие мечты. Здорово было бы, говорит, выступить на легендарном стадионе «Уэмбли» на 90 тысяч мест в Лондоне.

Ранее, писал 5-tv.ru, оскароносный российский режиссер Никита Михалков трогательно поздравил Григория Лепса с юбилеем.