Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Параметрам знаменитости может позавидовать сама модель. Что еще не устраивает певца?

Музыкальный критик Сергей Соседов призвал объясниться Сергея Пенкина по поводу его внешнего вида. Накануне артист заявил в беседе на youtube-шоу Алены Жигаловой, что тому «надо выглядеть достойно», это поможет ему устроить «личную жизнь».

Соседов в ответ в интервью изданию Teleprogramma.pro заявил, что не понял, о чем речь.

«Я не понял, что значит выглядеть достойно? Я что ли недостойно выгляжу? Здесь что-то недоговорено. Надо расшифровывать его ответ. Я должен выглядеть хорошо, а что значит нехорошо. Это не о чем разговор», — прокомментировал музыкальный критик.

Он добавил, что он и так многим выглядит на зависть: свои 54 года весит всего 66 килограммов при росте 186 сантиметров. С такими параметрами можно по подиуму ходить — а что еще может быть надо?

Сергей Пенкин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / IZVESTIA/Zurab_Javakhadze

Ранее музыкальный критик признавался ведущей Алене Жигаловой, что не может жить без своей матери, которая о нем заботится. Женщину он считает подарком судьбы — она прекрасно готовит, эмпатична и добра. И, когда она уезжает на дачу, Сергей сильно скучает по ней.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Пенкин назвал главную причину отсутствия у Соседова личной жизни.