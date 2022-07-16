Шахназаров назвал сектантом бежавшего из России «стиснув зубы» актера Белого

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Артист ушел из МХТ имени Чехова после 19 лет службы и покинул страну в связи с политической позицией. По собственным словам, вырвал из себя театр с кровью.

Актер Анатолий Белый, уехавший в Израиль на фоне спецоперации по защите Донбасса, похож на сектанта и действует, как одурманенный человек. Такое мнение высказал в своем блоге публицист Михаил Шахназаров, регулярно разящий мечом патриотизма звезд, которых считает предателями родины. Белый — уроженец Винницкой области Украинской ССР. Он много лет прожил в России, 19-ть из них проработал в МХТ имени Чехова в Москве.

На днях артист сообщил, что обрывает все связи с РФ. Поклонникам он оставил прощальное письмо, в котором объяснил свое решение. Нынешняя политическая повестка стала причиной отъезда, отметил актер. Его личная позиция не позволяет остаться и продолжать карьеру в стране.

«Да, я уехал. Да, ушел из театра и вообще отовсюду. Руководствуясь понятием профессиональной чести, дослужил, доиграл, скрипя зубами и стиснув зубы, свой 20-й сезон в родном МХТ, чтобы не подставлять театр, и вырвал его из себя с кровью», — написал 49-летний Белый.

Шахназаров высмеял прощальное письмо артиста и предложил заключить его в золотую рамку, а после учредить приз в номинации «Актерская совесть и неполживость», которая будет вручаться за «попытки мыслить». Пусть не самые успешные, но хоть какие-то. Старания, говорит, тоже нужно поощрять.

Михаил Шахназаров. Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Секта как она есть. У секты вообще тяга к цитированию вынесенных на поверхность посредственностей. Но подивил даже не единый порыв коллективных отъезжантов, а эпитеты. „Анатолий Белый — большой актер“, „Толя Белый, выдающийся актер“, „Один из лучших актеров Толя Белый“. Вы хоть приписку делайте — „По нашему мнению“», — заявил журналист.

Очевидно, большим талантом и профессионалом он Белого не считает. Спектакль «Мастер и Маргарита» МХТ, в котором играл артист, Шахназаров назвал похабелью, а исполнение роли — вполне заурядным. В сериалах, по мнению публициста, актер выглядит и вовсе комично, всегда «трагически сосредоточенно и от этого смешно».

Настоящая фамилия Анатолия Белого — Вайсман. Свои еврейские корни он, как отмечал сам, скрывать не планировал, но родное имя казалось «островатым», поэтому он перевел его на русский язык и стал работать под псевдонимом. Карьера пошла в гору после женитьбы на популярной актрисе Марине Голуб, которая была старше его на 15 лет. Через 11 лет развелся, новой избранницей стала дизайнер Инесса Москвичева, которая родила ему сына и дочь. В 2012 году Голуб погибла в автомобильной аварии в возрасте 54 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто заменит Анатолия Белого в постановках МХТ.