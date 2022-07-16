Как две капли: сестра Майкла Джексона испугала всех сходством с покойным братом

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Когда звезда вышла в свет, американские СМИ расхвалили ее. В России же далеко не всем пришлась по вкусу ее внешность.

Майкл Джексон всегда открещивался от пластики, хотя, придя к славе, изменился до неузнаваемости. Естественно, ему никто не верил. Теперь по его стопам, видимо, решила пойти его сестра Джанет.

Выйдя в свет, она купалась во внимании американских фотографов благодаря своим нарядам. Однако российское общество обратило внимание на изменившиеся черты лица. В частности, уменьшился ее нос, косметика выбелила лицо, а парик черного цвета сделал ее похожим на покойного брата. К слову, несмотря на сложные отношения с Майклом, Джанет очень по нему тоскует.

«Когда мне было 14 лет, я ходила за ним по магазинам, стирала его одежду, убирала в его комнате. Когда мама уезжала из города, говорила: „Я оставляю тебя за главного, позаботься о Майкле“», — рассказывала она журналистам.

Фото: Instagram* / janetjackson

Майкл Джексон хоть и заботился о сестре, но при удобном случае оскорблял за лишние килограммы, сравнивая со свиньей. У Джанет ушло много времени, прежде, чем она смогла себя полюбить. Но помимо переживаний, у звезды хватает забот с воспитанием пятилетнего сына Эйсу. Карьеру она решила сделать второстепенной.

«В какой-то момент будет музыка. Когда именно? Я пока не могу сказать, но так оно и будет. Я слишком люблю музыку, чтобы бросить ее. Это все, что я знаю. Я так много чего хочу сделать, но моя работа номер один — быть мамой», — резюмировала селебрити.

Карьера певицы Джанет Джексон началась в 1974 году. Помимо исполнения композиций, она снимается в кино.

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