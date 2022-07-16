Золотой ребенок: новорожденный сын Тодоренко и Топалова получит двойное гражданство

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Знаменитости решили назвать наследника необычным именем — Мир.

Телеведущая Регина Тодоренко недавно стала мамой во второй раз. Роды избранницы певца Влада Топалова проходили в Майами. Звездная пара решила, что их младшему сыну с необычным именем Мир пригодится двойное гражданство.

«Тодоренко рожала в Майами. Топалов был замечен в местном ТЦ еще на прошлой неделе. Молодые родители, пока американские визы не закончились, не захотели упускать возможность и подарили младшему сыну двойное гражданство», — говорится в публикации Telegram-канала «Только никому».

К слову, счастливые родители до самого рождения ребенка не знали его пол. Недавно они отметили бумажную свадьбу. Бракосочетание звезд состоялось в июле 2019 года. После торжества у них возникали конфликты на почве упреков Тодоренко в отношении Топалова.

В частности, она говорила, что он плохой отец и мало времени проводит с сыном. В ответ на это супруг заявлял, что жене и малышу интересно вдвоем, и он не знает, как к ним подойти. Постепенно все наладилось.

Влад Топалов известен композициями «Часовые пояса», «Новый год», «За любовь». Регину Тодоренко знают по телепередаче «Орел и решка».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Влад Топалов показал фото первой прогулки с новорожденным сыном от Регины Тодоренко.