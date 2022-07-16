В Раде нервно заявили о планах Венгрии ввести войска в Закарпатье

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Украинский депутат Максим Бужанский не исключил, что Будапешт собирается защищать 150 тысяч человек от киевского режима.

Венгрия может ввести войска на территорию Закарпатья вопреки желаниям властей Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады Максим Бужанский.

Пост парламентария стал ответом на недавнее заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто. Министр рассказал, что у Будапешта есть сценарии «военной чрезвычайной ситуации» для защиты венгерского меньшинства в Закарпатье. Из реакции Бужанского следует, что спасать почти 150 тысяч человек венгерские власти могут именно от киевского режима.

«Я думаю, что украинский МИД должен немедленно потребовать объяснений у венгерских коллег относительно того, от кого и каким образом собрались спасать на украинской территории 150 украинских венгров венгерские власти», — написал Бужанский.

Депутат Рады добавил, что видит в происходящем прямой намек на события 17 сентября 1939 года — начала Польского похода Красной армии. Он также призвал Киев указать Будапешту на несовместимость слов Сийярто с уважением суверенитета Украины.

Отношения между двумя странами называют натянутыми довольно давно. В Венгрии считают, что киевский режим ущемляет права украинских венгров. В частности, с помощью законов о коренных народах и языке. С их помощью людей можно было делить на сорта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине допустили аннексию ряда районов страны Венгрией, Польшей и Румынией.