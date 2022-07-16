Опубликован «белый список» российских звезд, одобренный в Госдуме

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Среди патриотов оказались Николай Басков, Григорий Лепс, Лариса Долина и другие знаменитости.

Стали известны имена артистов из «белого списка» российских звезд, законопроект о создании которого скоро будет разработан и вынесен на обсуждение в Госдуме. Перечень имен опубликовало ФАН.

После начала специальной военной операции России по защите Донбасса ряд представителей российского шоу-бизнеса решили покинуть страну. От уехавших из страны в сложный период звезд россияне услышали много провокационных высказываний и оскорблений. Самым ярым провокаторам правительство России запретило въезд на территорию государства на 50 лет. Позже в СМИ появились сообщения, якобы существует некий «черный список», для выступлений которых закрыты все площадки в РФ.

Пусть официальных подтверждений такому перечню нет, журналист и блогер Вадим Манукян решил создать «белый список». В него вошли те знаменитости, которые поддерживают родину, выступают за искоренение национализма на Украине и защиту жителей Донбасса от продолжавшегося восемь лет геноцида.

Идея Манукяна начала активно обсуждаться. На данный момент в него список занесены порядка 60 имен. Ожидается, что он будет пополняться новыми патриотами. На данный момент среди них оказались: Николай Басков, Григорий Лепс, Лариса Долина, Полина Гагарина, Наталья Подольская, Евгений Петросян, Иван Охлобыстин и многие другие.

Придать «белому списку» официальный статус пообещал депутат Госдумы Виталий Милонов, отмечает агентство. Он планирует заняться разработкой соответствующего законопроекта и вынести его на обсуждение Госдумы.

«У артистов не только должны быть справки от пожарных, полиции и врачей для организации концерта, но и главный разрешительный документ от Минкульта. Этот документ должен выдаваться по принципу общественной позиции артиста: если ты недоволен государством, если ты хочешь использовать площадку концерта для антироссийской агитации и клеветы, то будь готов к тому, что государство может сказать тебе о нежелательности твоей деятельности. Это уже не искусство, а активизм», — отметил парламентарий.

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