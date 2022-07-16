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На Западе произошел раскол из-за разного отношения к антироссийским ограничениям. Пока одна его часть вредит своей экономике, вторая потирает руки.

США обманули ЕС с помощью призывов о введении антироссийских санкций. Ведь Вашингтон испытывает от них меньше ущерба, чем страны Европы. Об этом сообщил журналист Цао Сыци.

«По мере усиления санкционного давления Вашингтон, который не так сильно, как Европа, зависит от энергоносителей и торговли с Россией, несет меньший ущерб. Евросоюз же, тесно связанный с Москвой в промышленной и энергетической сферах, испытывает серьезнейшие последствия, влияющие на производство и жизнь обычных людей», — отметил он в статье для газеты Global Times.

По мнению Сыци, на Западе произошел раскол из-за санкций в отношении России. Некоторые страны не так зависимы от экономических связей с Москвой, поэтому выступают за введение новых ограничений. Другие же указывают на вред самой Европе, в случае принятия новых пакетов санкций. Из-за этого ЕС соглашается лишь на символическое воздействие на РФ и уже жалеет о части ранее введенных рестрикций.

«Так называемый седьмой раунд санкций направлен на оказание продолжительного давления на Россию. Такое давление не может прекратиться, как и помощь Украине», — высказался о ситуации директор департамента европейских исследований в Китайском институте международных исследований Цуй Хунцзянь.

Теперь антироссийские ограничения не приносят результата и в первую очередь вредят ЕС, который в результате задумался о честности США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россия ввела санкции в отношении 384 парламентариев Японии.