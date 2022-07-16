Влад Топалов показал фото первой прогулки с новорожденным сыном от Регины Тодоренко

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

На снимке рядом с папой находится старший ребенок знаменитой пары. Он помогает звездному отцу везти коляску.

Супруг российской телеведущей Регины Тодоренко впервые вышел на совместную прогулку с сыном. Новоиспеченный отец Влад Топалов показал фото в микроблоге, где держит коляску с новорожденным малышом и тянет кверху приветственный жест.

Накануне счастливая Тодоренко поделилась радостной новостью — она родила второго ребенка. Тогда звезда выложила трогательное семейное фото, где вместе с мужем обнимает новорожденного сына. На свет появился мальчик, звездная пара дала ему необычное имя — Мир. Уже сегодня радостный Топалов гулял с сыном и поделился свежим снимком.

Фото: Instagram / vladtopalovofficial

«Плюс один Топалов. Спасибо, Регина, ты наша героиня», — подписал он кадр в микроблоге.

Рядом с папой находится и старший сын Регины. Трехлетний Михаил помогает отцу везти коляску.

Напомним, что Топалов и Тодоренко поженились в 2018 году. О второй беременности звезда «Орла и решки» сообщила в марте этого года. Пол малыша пара скрывала до последнего. Как рассказывала сама Регина, вторая беременность проходила довольно сложно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Тодоренко объяснила «бегство» из России на Бали.

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