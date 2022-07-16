Байден назвал принца Саудовской Аравии ответственным за убийство Хашкаджи

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Президент США не сожалеет, что ранее высказывался о превращении покрытого пустынями государства в «изгоя».

Президент США Джо Байден назвал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда ответственным за гибель журналиста Джамаля Хашкаджи. О своем мнении президент США заявил ему лично.

«Он (принц — Прим. ред.), по сути, сказал, что лично не был ответственным за это. Я указал на то, что по моему мнению был», — сказал глава Белого дома на пресс-конференции в Джидде после переговоров с руководством Саудовской Аравии.

Джо Байден добавил, что не жалеет о своих ранних высказываниях о превращении Саудовской Аравии в «страну-изгоя» в связи с убийством Хашкаджи.

«Я сказал очень прямо: для американского президента молчание по вопросу прав человека несовместимо с тем, кто мы есть, и кто я есть. Я всегда буду отстаивать наши ценности. Я только что ясно дал понять, что если что-то подобное повторится, они получат такой ответ», — приводит его слова издание NBC News.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что визит Байдена в Саудовскую Аравию может обернуться неожиданной победой для России.