Опубликованы кадры с места расстрела семьи в Новошахтинске

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; Telegram / sledcom_press

В результате стрельбы четыре человека погибли. Полиция разыскивает подозреваемого.

Следственный комитет РФ опубликовал кадры с места расстрела семьи в Новошахтинске. Видео появилось в официальном Telegram-канале ведомства. На кадрах видно работу правоохранителей во дворе дома, в котором произошло убийство.

Сейчас полиция разыскивает подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Денис М., по данным правоохранителей, вооружен ружьем 12-го калибра. По городу объявлен план-перехват.

В одном из домов Новошахтинска была обнаружена семья из пяти человек с огнестрельными ранениями. В результате стрельбы выжила только одна девочка — ее экстренно госпитализировали с ранением в шею. Сейчас за ее жизнь борются врачи.

Среди погибших оказались семейная пара, сестра убитой и маленький мальчик. По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело. Ведутся следственно-оперативные мероприятия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что известно об убийстве семьи под Ростовом.