«Еще один космический человек»: Тодоренко и Топалов снова стали родителями

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Телеведущая и певец поделились радостью с поклонниками в соцсети.

Регина Тодоренко и Влад Топалов во второй раз стали родителями. В соцсети телеведущая опубликовала фото с супругом и новорожденным сыном, а также сообщила имя ребенка.

«Наша с Владом любовь создала еще одного космического человека. Наш младший сынок, наш Мир, мама с папой любят тебя всем сердцем, а старший брат готов тебя сожрать. Благодарим, что выбрал именно нас. Ты еще совсем крошка, хоть по весу богатырь. Расти достойным человеком, люби жизнь, неси людям мир», — подписала снимок Тодоренко.

Фото: Instagram* / reginatodorenko

За несколько дней до родов звезда «Маски» и «Орла и решки» в шутку заявила подписчикам, что имеет все шансы войти в Книгу рекордов Гиннесса, как мама самого тяжелого новорожденного ребенка. На УЗИ ей сказали, что вес сына составляет пять килограммов, после чего Тодоренко попросила поклонников пожелать ей удачи на родах.

Влад Топалов и Регина Тодоренко сыграли свадьбу в 2018 году. У них уже подрастает трехлетний сын Михаил, а о новом пополнении телеведущая сообщила в марте 2022 года. Пол малыша пара пока не раскрывает. Ранее знаменитость неоднократно признавалась в том, что беременность дается ей нелегко. Последнюю неделю она хотела естественным путем стимулировать схватки — для этого делала не менее десяти тысяч шагов в день.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беременная Тодоренко перенесла COVID-19 и воспаление тройничного нерва.

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